Владелец IKEA выбыл из рейтинга «королей недвижимости» России
Forbes: IKEA покинула рейтинг крупнейших рантье России
Четыре многолетних резидента покинули рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России. Среди них — Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA). Об этом сообщает Forbes.
В течение 19 лет компания занимала высокие места рейтинга, ещё в прошлом году она была на восьмой строчке. Шведская IKEA построила в России сеть одноимённых магазинов и торговые центры «Мега». Однако после начала СВО компания решила уйти с российского рынка, в ноябре 2024 она продала последний актив в России, избавившись от 80 га земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях.
Также список покинули компания «Комплексные инвестиции» Юрия и Алексея Хотиных, которая была в прошлом году на 15-м месте, Mall Management Group Сергея Гордеева, занимавшая 19-ю строчку, и фонд недвижимости Morgan Stanley, находившийся на 30-й строке.
Именно возвращения IKEA на российский рынок граждане страны ждут больше всего. Однако эксперты полагают, что бренды из Великобритании, Скандинавии, Прибалтики, Франции и Польши вернутся на российский рынок в числе последних.
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