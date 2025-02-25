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25 февраля, 11:02

Владелец IKEA выбыл из рейтинга «королей недвижимости» России

Forbes: IKEA покинула рейтинг крупнейших рантье России

Четыре многолетних резидента покинули рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России. Среди них — Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA). Об этом сообщает Forbes.

В течение 19 лет компания занимала высокие места рейтинга, ещё в прошлом году она была на восьмой строчке. Шведская IKEA построила в России сеть одноимённых магазинов и торговые центры «Мега». Однако после начала СВО компания решила уйти с российского рынка, в ноябре 2024 она продала последний актив в России, избавившись от 80 га земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях.

Также список покинули компания «Комплексные инвестиции» Юрия и Алексея Хотиных, которая была в прошлом году на 15-м месте, Mall Management Group Сергея Гордеева, занимавшая 19-ю строчку, и фонд недвижимости Morgan Stanley, находившийся на 30-й строке.

Именно возвращения IKEA на российский рынок граждане страны ждут больше всего. Однако эксперты полагают, что бренды из Великобритании, Скандинавии, Прибалтики, Франции и Польши вернутся на российский рынок в числе последних.

От IKEA до Uniqlo: Какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл совсем
От IKEA до Uniqlo: Какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл совсем
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Shutterstock / FOTODOM / Marina Stroganova

Полина Никифорова
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