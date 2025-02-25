Владелец IKEA выбыл из рейтинга «королей недвижимости» России

Четыре многолетних резидента покинули рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России. Среди них — Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA). Об этом сообщает Forbes .

В течение 19 лет компания занимала высокие места рейтинга, ещё в прошлом году она была на восьмой строчке. Шведская IKEA построила в России сеть одноимённых магазинов и торговые центры «Мега». Однако после начала СВО компания решила уйти с российского рынка, в ноябре 2024 она продала последний актив в России, избавившись от 80 га земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях.