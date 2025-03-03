В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Кривом Роге Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил Сергей Лысак, глава областной администрации.
«Повреждено промышленное предприятие», — говорится в сообщении.
Глава администрации также уточнил, что пожар фиксируется в городе, тушением которого в данный момент занимаются спасатели.
Ранее бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников.
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