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Регион
3 марта, 07:47

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Кривом Роге Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил Сергей Лысак, глава областной администрации.

«Повреждено промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

Глава администрации также уточнил, что пожар фиксируется в городе, тушением которого в данный момент занимаются спасатели.

Нардеп Безуглая: Погибшие от удара «Искандера» бойцы ВСУ были на построении
Нардеп Безуглая: Погибшие от удара «Искандера» бойцы ВСУ были на построении

Ранее бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников.

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Life.ru / Шедеврум

Мария Любицкая
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