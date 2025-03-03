В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Кривом Роге Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил Сергей Лысак, глава областной администрации.

«Повреждено промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

Глава администрации также уточнил, что пожар фиксируется в городе, тушением которого в данный момент занимаются спасатели.