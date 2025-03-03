Снегоход, спиннинг и гель для душа: Россияне массово продают подарки, полученные на 23 февраля
Mash: Россияне массово продают подарки, полученные на 23 февраля
Россияне начали массово продавать подарки, полученные на 23 февраля. В описании к выставленным товарам продавцы чаще всего пишут, что товар не подошёл или не нужен.
Объявления на сайте по перепродаже. Фото © Telegram / Mash
Как сообщает телеграм-канал Mash, на продажу уходят бритвы, гели для душа и даже дезодоранты. Из более существенного россияне продают футболки с принтами волков, тренажёры, бензиновые генераторы и даже снегоходы стоимостью 450 тысяч или спиннинги за 8 тысяч рублей.
Иногда угадать, какой подарок человеку действительно понравится и пригодится, бывает сложно. Чтобы избежать неловкости, лучше продумывать данный момент заранее. Life.ru уже собрал подборку лучших подарков к грядущему 8 Марта.
Life.ru / Шедеврум