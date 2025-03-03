Снегоход, спиннинг и гель для душа: Россияне массово продают подарки, полученные на 23 февраля

Россияне начали массово продавать подарки, полученные на 23 февраля. В описании к выставленным товарам продавцы чаще всего пишут, что товар не подошёл или не нужен.

Объявления на сайте по перепродаже. Фото © Telegram / Mash

Как сообщает телеграм-канал Mash, на продажу уходят бритвы, гели для душа и даже дезодоранты. Из более существенного россияне продают футболки с принтами волков, тренажёры, бензиновые генераторы и даже снегоходы стоимостью 450 тысяч или спиннинги за 8 тысяч рублей.