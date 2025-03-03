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3 марта, 08:25

Снегоход, спиннинг и гель для душа: Россияне массово продают подарки, полученные на 23 февраля

Mash: Россияне массово продают подарки, полученные на 23 февраля

Россияне начали массово продавать подарки, полученные на 23 февраля. В описании к выставленным товарам продавцы чаще всего пишут, что товар не подошёл или не нужен.

Объявления на сайте по перепродаже. Фото © Telegram / Mash

Объявления на сайте по перепродаже. Фото © Telegram / Mash

Как сообщает телеграм-канал Mash, на продажу уходят бритвы, гели для душа и даже дезодоранты. Из более существенного россияне продают футболки с принтами волков, тренажёры, бензиновые генераторы и даже снегоходы стоимостью 450 тысяч или спиннинги за 8 тысяч рублей.

На что он намекает?! Составлен топ самых ужасных подарков на 8 Марта
На что он намекает?! Составлен топ самых ужасных подарков на 8 Марта

Иногда угадать, какой подарок человеку действительно понравится и пригодится, бывает сложно. Чтобы избежать неловкости, лучше продумывать данный момент заранее. Life.ru уже собрал подборку лучших подарков к грядущему 8 Марта.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Мария Любицкая
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