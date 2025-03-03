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3 марта, 08:02

Электросирены и громкоговорители завоют по всей России 5 марта

МЧС России: Сирены гражданской обороны включатся по всей стране 5 марта

5 марта МЧС проведёт всероссийскую проверку систем оповещения населения, включая запуск электросирен и громкоговорителей, а также замену эфира на общероссийских теле- и радиоканалах, сообщили в пресс-службе ведомства. Подобные мероприятия проводятся дважды в год для оценки работоспособности систем оповещения.

В прошлом году плановое тестирование систем оповещения населения проводилось в октябре. Жители Ростовской области отметили, что звук сирены был довольно слабоват и больше походил на шум от пылесоса, чем на характерный рёв. По их словам, её можно было бы спутать со многими посторонними шумами.

Жителей Энгельса разбудила сирена и взрывы от работы системы ПВО
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Life.ru

Оксана Попова
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