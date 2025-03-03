Российские Су-34 ударили по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации и сосредоточения ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. При атаке использовались авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500, сообщает Минобороны РФ.

«В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — сообщили в военном ведомстве.

Недавно военнослужащие ВС РФ отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта. В этом направлении продолжаются штурмовые действия. Теперь враг не может отойти к своим.