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3 марта, 08:32

Российские Су-34 ударили по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе

МО РФ: ВКС РФ нанесли удар по сосредоточению ВСУ в Запорожской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации и сосредоточения ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. При атаке использовались авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500, сообщает Минобороны РФ.

Удары авиабомбами по пунктам дислокации и сосредоточения ВСУ в Гуляйполе. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — сообщили в военном ведомстве.

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ВС РФ авиабомбами разбили расположение 127-й бригады ВСУ в Зелёном Гае

Недавно военнослужащие ВС РФ отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта. В этом направлении продолжаются штурмовые действия. Теперь враг не может отойти к своим.

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Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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