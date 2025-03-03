В Британии подсчитали ущерб от ядерного удара российским «Тополем»
DE: В Британии смоделировали ущерб от ядерного удара «Тополем» по Лондону
В Великобритании смоделировали ущерб от ядерного удара по Лондону ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь» ВС РФ. Об этом пишет газета Daily Express.
Авторы статьи уточнили, что в случае ядерного удара полностью пострадает центр Лондона, он полностью исчезнет. Далее последствия ощутят городские постройки, а также жители столицы. В материале говорится, что люди получат серьёзные ожоги. Кроме того, на окраине города произойдут небольшие взрывы.
Авторы статьи дополнили, что существует риск обострения российско-украинского конфликта, если мирные переговоры пройдут без Киева. Кроме того, Европе нужно увеличить оборонные расходы, а Британии, в частности, отправить свои войска на территорию Незалежной.
А ранее Life.ru писал, что Великобритания готовится к потенциальному ядерному конфликту. В стране опубликовали карту, где отмечены четыре зоны поражения в случае применения ядерной бомбы «Тополь СС-25».
Kandinsky 3.1 / Life.ru