В Великобритании смоделировали ущерб от ядерного удара по Лондону ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь» ВС РФ. Об этом пишет газета Daily Express.

Авторы статьи уточнили, что в случае ядерного удара полностью пострадает центр Лондона, он полностью исчезнет. Далее последствия ощутят городские постройки, а также жители столицы. В материале говорится, что люди получат серьёзные ожоги. Кроме того, на окраине города произойдут небольшие взрывы.

Авторы статьи дополнили, что существует риск обострения российско-украинского конфликта, если мирные переговоры пройдут без Киева. Кроме того, Европе нужно увеличить оборонные расходы, а Британии, в частности, отправить свои войска на территорию Незалежной.