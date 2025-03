В России признали нежелательной русофобскую НКО из Бельгии

Деятельность международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party** и её молодежного крыла European Liberal Youth** (Бельгия) признана нежелательной на территории РФ. Решение было принято в связи с поддержкой организациями вторжения в Курскую область и призывами к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия по территории России. Об этом сообщили в российском надзорном ведомстве.

«Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party** — одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза. Последовательно занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики, обвиняя органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан», — заявили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что организация выступала за полную изоляцию России с первых же дней проведения специальной военной операции. Также продвигала требования нарастить санкционное давление на РФ, при это оказывая военную и финансовую поддержку Киеву. В августе 2024 года открыто поддержала нападение на Курскую область.

Ранее Минюст дополнил перечень нежелательных организаций в РФ. Было внесено Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine* («Реестр ущерба, нанесённого агрессией РФ против Украины»**) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в России. На сайте организации размещаются материалы, оспаривающие принадлежность Крыма и некоторых других регионов к РФ.