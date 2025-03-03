Россиян предупредили о штрафах за работу на дому

Организация бизнеса на дому несёт за собой риски, так как не все виды предпринимательской деятельности разрешены в квартирах. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экспертов по недвижимости.

Партнёр бюро BGMP Евгения Пешкова объяснила, что закон разрешает работать на дому, если это не нарушает санитарные и противопожарные нормы. Кроме того, трудовая деятельность не должна создавать неудобства для соседей в виде шума, запахов, повышенной нагрузки на инженерные сети, электричество и воду.

Эксперт уточнила, что дома можно заниматься консультированием, репетиторством, работой в сфере IТ, не запрещено даже устроить маленький детский сад. По её словам, категорически запрещается открывать гостиницу, продуктовый магазин или кафе, а также вести медицинскую или миссионерскую деятельность. Кроме того, нельзя размещать в квартире офисы и склады, а также использовать жильё для промышленного производства.

«Если в многоквартирном доме жилое помещение используется под склад, офис или производство, соседи и управляющая компания могут жаловаться в жилищную инспекцию. В случае выявления нарушений собственнику грозят предписания об устранении нарушений и, при неисполнении, штрафы», — пояснила специалист.

Пешкова отметила, что штраф за несоблюдение санитарных норм может составить от одной до 500 тысяч рублей, за использование жилых помещений не по назначению — от одной до пяти тысяч. По словам эксперта, оштрафовать могут и за превышение допустимого уровня шума — на одну-две тысячи рублей.