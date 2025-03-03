Ущерб 70 млрд: Вскрыта масштабная схема по уходу от уплаты акцизов на рынке этанола

В России раскрыли масштабную схему, участники которой уходили от уплаты акцизов при продаже этанола. В ней были задействованы сотни оптовых продавцов лекарств, сообщает РБК со ссылкой на расследование оператора «Честного знака» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Система маркировки лекарств обнаружила 100 миллионов литров «зависшего» медицинского спирта у 219 оптовых продавцов. В результате государство недополучило свыше 70 миллиардов рублей акцизных сборов с этанола

В результате проверок трое оптовиков подали заявления о прекращении фармдеятельности, а ещё девяти вручили предписания об устранении нарушений, среди которых было выявлено отсутствие информации о приёмке, хранении, реализации, передаче, уничтожении лекарств, отсутствие складских помещений, фактическое отсутствие препаратов с этанолом на балансе организации и другие. Работу еще восьми фирм приостановили на три месяца.

Также компетентные органы составили 12 протоколов о несвоевременном или недостоверном внесении данных в систему мониторинга, нарушении правил оптовой торговли лекарствами и осуществлении предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями требований, предусмотренных лицензией.

С декабря по февраль Росздравнадзор провёл 22 выездные проверки фармацевтических компаний. Глава управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований ведомства Ирина Крупнова рассказала, что проверки по этанолу проводятся по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Руководитель Комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что 4 марта этот вопрос будет обсуждаться на совещании.