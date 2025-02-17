Импортёрам стало невыгодно легально завозить в РФ вейпы из-за роста акцизов

В России за пять лет ставка акцизов на электронные сигареты (вейпы) увеличилась на 238%, в то время как на альтернативные способы курения — всего на 50–62%. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, всего за пять лет акцизная ставка на жидкости для электронных сигарет выросла в 3,3 раза. Импортёрам стало невыгодно завозить продукцию законным путём. В настоящее время вейпы хотят полностью запретить, что сделает рынок «чёрным», то есть, товарооборот и состав продукции перестанут контролировать. При этом огромный рост ставок и запретные инициативы не затронули конкурентов — производителей сигарет и табака айкос. За пять лет налоговая ставка для них выросла всего в 1,5–1,6 раза.

В основном, вейпы производит малый и средний бизнес из РФ и Китая, а крупные табачные компании занимаются изготовлением нагревательных систем табака и сигарет. К примеру, американский гигант Philip Morris. Фирма ранее уже боролась с вейпами на своём рынке — поглотила производителя электронных сигарет, которые были популярны пару лет назад. В настоящее время компания зарабатывает хорошие деньги на россиянах, которые покупают сигареты и айкос. За 2023 год операции в РФ принесли 2,7 миллиарда долларов. Если с российского рынка уйдут импортёры электронных сигарет, то прибыль компаний может увеличиться, а конкуренция в отрасли снизиться. Отмечается, что в этом случае табачные гиганты, такие как Philip Morris, сохранят своё доминирующее положение на рынке, а никотиновая индустрия будет под их контролем.

В случае принятия закона о полном запрете вейпов рынок может оказаться в тени. Это может привести к появлению большого количества контрафактной продукции, в которые содержатся опасные для здоровья вещества. В настоящее время эксперты пытаются «обелить» рынок электронных сигарет, чтобы импортёры не уходили в тень. По словам специалистов, торговля должна находиться под контролем. В таком случае регулятор сможет вести диалог с понятными представителями и госбюджет не будет лишаться огромных средств.