В Кремле предупредили Запад об «очень серьёзных» последствиях изъятия активов РФ
Песков: Попытки изъять замороженные активы РФ будут иметь серьёзные последствия
Любые попытки изъять замороженные российские активы будут иметь серьёзные юридические последствия. Такое предупреждение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьёзно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьёзные судебные, юридические последствия», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что Британия и Украина заключили новое соглашение о предоставлении Киеву займа в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов. Этот кредит, как утверждает Зеленский, будет погашен за счёт замороженных российских активов.
Life.ru