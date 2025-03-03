В Кремле предупредили Запад об «очень серьёзных» последствиях изъятия активов РФ

«Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьёзно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьёзные судебные, юридические последствия», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.