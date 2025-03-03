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Регион
3 марта, 09:59

В Кремле предупредили Запад об «очень серьёзных» последствиях изъятия активов РФ

Песков: Попытки изъять замороженные активы РФ будут иметь серьёзные последствия

Любые попытки изъять замороженные российские активы будут иметь серьёзные юридические последствия. Такое предупреждение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьёзно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьёзные судебные, юридические последствия», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Ранее сообщалось, что Британия и Украина заключили новое соглашение о предоставлении Киеву займа в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов. Этот кредит, как утверждает Зеленский, будет погашен за счёт замороженных российских активов.

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Александр Юнашев
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