В Благовещенске местные жители отпраздновал Масленицу сожжением чучела, которое нарядили во флаги Евросоюза, НАТО и ЛГБТ*. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель клуба конного туризма «Контур» Алексей Ланец.

На празднике присутствовало около 200-250 человек. Люди ели блины с икрой, участвовали в различных конкурсах, водили хороводы. А зиму проводили сожжением чучела в облачении флагов. По словам Алексея, найти их было легко.

«Флаг ЛГБТ* заказать очень легко, он прям в свободной продаже, только в него дополнительную полоску добавили для того, чтобы запрещённого продукта не было. Я удивлён, что флаг Евросоюза было легко купить в обычной продаже. То есть спокойно заказали через OZON, он пришёл. Флага НАТО нет, сам рисовал. Вот и всё. Сделал, всем понравилось», — поделился руководитель клуба.

Он также отметил, что никто из присутствующих не стал возмущаться такому чучелу. Люди фотографировались с ним перед сожжением.

В ДНР тем временем расстреляли и сожгли чучела Макрона, Джонсона и фон дер Ляйен на Масленицу. Праздник разработали в министерстве молодёжи Донецкой Народной Республики. В этом году решили сжигать чучела противников Росси: президента Франции, экс-премьера Великобритании и председателя Европейской комиссии.