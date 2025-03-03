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3 марта, 09:22

В тамбовском Минздраве проведут проверку, министр отстранена от должности

Глава минздрава Тамбовской области Юнькова отстранена за системные просчёты

Екатерина Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей на время проверки. Обложка © VK / Екатерина Юнькова

Екатерина Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей на время проверки. Обложка © VK / Екатерина Юнькова

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своём телеграм-канале сообщил об отстранении министра здравоохранения Екатерины Юньковой от должности и назначении служебной проверки. Это решение было принято из-за системных недочётов в организации здравоохранения региона.

Первышов отметил, что жители справедливо высказывают недовольство качеством медицинского обслуживания и указал на существующие проблемы в работе министерства, включая взаимодействие с главными врачами.

Системные проблемы существуют и внутри министерства, в частности во взаимодействии с главными врачами. Первышов отметил, что остается актуальным вопрос о предоставлении лекарств льготникам, на что он уже указывал ранее. С сегодняшнего дня Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей на время проверки.

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Екатерина Юнькова сменила на этом посту Алексея Овчинникова, который покинул пост после скандала. Напомним, что год назад сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике автомобиля хирурга туши косули и несколько охотничьих ружей. Машина чиновника была остановлена ночью, когда Овчинников вместе с друзьями возвращался с охоты. В его отношении было возбуждено уголовное дело, после чего чиновник покинул пост.

Оксана Попова
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