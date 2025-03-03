В тамбовском Минздраве проведут проверку, министр отстранена от должности
Глава минздрава Тамбовской области Юнькова отстранена за системные просчёты
Екатерина Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей на время проверки. Обложка © VK / Екатерина Юнькова
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своём телеграм-канале сообщил об отстранении министра здравоохранения Екатерины Юньковой от должности и назначении служебной проверки. Это решение было принято из-за системных недочётов в организации здравоохранения региона.
Первышов отметил, что жители справедливо высказывают недовольство качеством медицинского обслуживания и указал на существующие проблемы в работе министерства, включая взаимодействие с главными врачами.
Системные проблемы существуют и внутри министерства, в частности во взаимодействии с главными врачами. Первышов отметил, что остается актуальным вопрос о предоставлении лекарств льготникам, на что он уже указывал ранее. С сегодняшнего дня Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей на время проверки.
Екатерина Юнькова сменила на этом посту Алексея Овчинникова, который покинул пост после скандала. Напомним, что год назад сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике автомобиля хирурга туши косули и несколько охотничьих ружей. Машина чиновника была остановлена ночью, когда Овчинников вместе с друзьями возвращался с охоты. В его отношении было возбуждено уголовное дело, после чего чиновник покинул пост.