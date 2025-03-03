В тамбовском Минздраве проведут проверку, министр отстранена от должности

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своём телеграм-канале сообщил об отстранении министра здравоохранения Екатерины Юньковой от должности и назначении служебной проверки. Это решение было принято из-за системных недочётов в организации здравоохранения региона.

Первышов отметил, что жители справедливо высказывают недовольство качеством медицинского обслуживания и указал на существующие проблемы в работе министерства, включая взаимодействие с главными врачами.

Системные проблемы существуют и внутри министерства, в частности во взаимодействии с главными врачами. Первышов отметил, что остается актуальным вопрос о предоставлении лекарств льготникам, на что он уже указывал ранее. С сегодняшнего дня Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей на время проверки.