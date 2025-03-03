Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме продемонстрировали, что Украина не хочет мира и не готова к переговорам. По словам представителя Кремля, усилий одних только РФ и США недостаточно для урегулирования конфликта.

«Киевский режим и Зеленский не хотят мира. Они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент», — высказался Песков на брифинге.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что киевский режим отказывается от урегулирования посредством переговоров.