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3 марта, 09:42

Песков заявил, что Зеленский не хочет мира

Песков: Украина не хочет мира, а усилий России и США недостаточно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ZEUS

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ZEUS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме продемонстрировали, что Украина не хочет мира и не готова к переговорам. По словам представителя Кремля, усилий одних только РФ и США недостаточно для урегулирования конфликта.

«Киевский режим и Зеленский не хотят мира. Они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент», — высказался Песков на брифинге.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что киевский режим отказывается от урегулирования посредством переговоров.

Зеленский перестал разговаривать на английском после позора в Белом доме
Зеленский перестал разговаривать на английском после позора в Белом доме

Тем временем Соединённые Штаты поставили экс-комика перед выбором после выходки в Белом доме. Зеленскому необходимо либо принести извинения за конфликт с президентом Америки Дональдом Трампом, либо подать в отставку. Однако извиняться главарь киевского режима, похоже, не намерен.

Алена Пенчугина
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