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3 марта, 08:54

Зеленский перестал разговаривать на английском после позора в Белом доме

Sky News: Зеленский отказался говорить по-английски после скандала в Белом доме

После конфликта с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках европейского саммита в Лондоне отказался говорить с журналистами на английском языке. Об этом сообщает Sky News.

«Интересно, что (на саммите европейских лидеров в Лондоне. — Прим. Life.ru) Зеленский говорил только на украинском языке», — приводит телеканал слова журналиста Ялды Хаким.

В то же время, во время встречи с Трампом в Белом доме, Зеленский свободно общался с американскими официальными лицами на английском без переводчика.

Зеленский в хамской манере ответил сенатору Грэму*, который призвал его уйти
Зеленский в хамской манере ответил сенатору Грэму*, который призвал его уйти

Ранее советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не видит Украину членом НАТО. Также он усомнился в готовности Зеленского урегулировать конфликт. Кроме того, в Штатах намекнули, что не против отставки главы киевского режима.


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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Демьянова
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