Зеленский перестал разговаривать на английском после позора в Белом доме

После конфликта с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках европейского саммита в Лондоне отказался говорить с журналистами на английском языке. Об этом сообщает Sky News.

«Интересно, что (на саммите европейских лидеров в Лондоне. — Прим. Life.ru) Зеленский говорил только на украинском языке», — приводит телеканал слова журналиста Ялды Хаким.