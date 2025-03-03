Зеленский перестал разговаривать на английском после позора в Белом доме
Sky News: Зеленский отказался говорить по-английски после скандала в Белом доме
После конфликта с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках европейского саммита в Лондоне отказался говорить с журналистами на английском языке. Об этом сообщает Sky News.
«Интересно, что (на саммите европейских лидеров в Лондоне. — Прим. Life.ru) Зеленский говорил только на украинском языке», — приводит телеканал слова журналиста Ялды Хаким.
В то же время, во время встречи с Трампом в Белом доме, Зеленский свободно общался с американскими официальными лицами на английском без переводчика.
Ранее советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не видит Украину членом НАТО. Также он усомнился в готовности Зеленского урегулировать конфликт. Кроме того, в Штатах намекнули, что не против отставки главы киевского режима.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans