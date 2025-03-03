Российский школьник едва не умер, вдохнув коктейль из освежителя воздуха и спрея-очистителя
Mash: В Подмосковье школьник пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры
Девятиклассник из Московской области пережил клиническую смерть после того, как решил почистить клавиатуру. Парень надышался специальным спреем вперемешку с освежителем воздуха с ароматом морской волны, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, школьник и его товарищ чистили клавиатуру специальным спреем и, когда он закончился, взяли освежитель. По словам друга, оба средства случайно попали в лёгкие десятиклассника. Мальчик потерял сознание, у него появились судороги, а потом он и вовсе перестал дышать. Медики оперативно приехали к ребёнку и успели его спасти. Сейчас парень находится в больнице.
А ранее Life.ru писал, что в Петербурге подросток скончался после того, как надышался дезодорантом. По словам его друзей, мальчик потерял равновесие и упал на асфальт лицом вниз.
Life.ru