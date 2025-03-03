В России накрыли агентство с нянями-нелегалкамим и его миллионершу-владелицу

В Санкт-Петербурге накрыли агентство, в котором на протяжении 10 лет нелегально работали няни из Юго-Восточной Азии. Девушек заманивали в страну якобы высокими зарплатами. Им оформляли приглашения с целью «преподавания». За многолетнее существование через агентство успели пройти более 300 нянь-нелегалок. Об этом рассказала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Санкт-Петербурге накрыли агентство с нянями-нелегалками. Видео © Telegram/ Ирина Волк

Как оказалось, за «детской» империей стояла 45-летняя женщина, имеющая три гражданства: России, Венгрии и Израиля. Цена услуги няни в её агентстве начиналась от 120 тысяч за месяц. Однако нелегалки получали максимум 80 тысяч прибыли. За месяц владелица агентства получала до 18 млн рублей.

«Следователем следственного подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указала Волк.