Во Франции объяснили идею «мирного плана» намерением проверить Путина

«Частичное перемирие», которое сейчас активно продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон, может стать основой для более обширного соглашения и возможностью проверить, насколько Москва будет выполнять свои обязательства. Об этом в эфире France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Это перемирие в небе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры позволит засвидетельствовать добрую волю Владимира Путина. Тогда могут начаться реальные переговоры о мире. Потому что мы хотим мира, но надёжного и продолжительного», — сказал Барро.

Он подчеркнул, что попытка провести «частичное перемирие» позволит наметить более чёткую траекторию разрешения украинского конфликта в будущем.