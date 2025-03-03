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Регион
3 марта, 10:27

Во Франции объяснили идею «мирного плана» намерением проверить Путина

Глава МИД Франции Барро: Частичное перемирие покажет готовность РФ к переговорам

«Частичное перемирие», которое сейчас активно продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон, может стать основой для более обширного соглашения и возможностью проверить, насколько Москва будет выполнять свои обязательства. Об этом в эфире France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Это перемирие в небе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры позволит засвидетельствовать добрую волю Владимира Путина. Тогда могут начаться реальные переговоры о мире. Потому что мы хотим мира, но надёжного и продолжительного», — сказал Барро.

Он подчеркнул, что попытка провести «частичное перемирие» позволит наметить более чёткую траекторию разрешения украинского конфликта в будущем.

В Кремле раскрыли истинную цель «мирного плана» Британии и Франции
В Кремле раскрыли истинную цель «мирного плана» Британии и Франции

Ранее Макрон раскрыл детали подготовленного совместного с Британией поэтапного плана по урегулированию украинского кризиса. Инициатива включает в себя мораторий на обстрелы и ввод миротворческих сил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Мария Любицкая
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