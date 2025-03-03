Российские войска ударили по военным аэродромам и цехам производства дронов ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 3 марта.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ в 139 районах», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, удары наносились российской оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.