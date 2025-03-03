Российские войска ударили по военным аэродромам и цехам производства дронов ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Российские военные за прошедшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 3 марта.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ в 139 районах», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Как уточнили в Минобороны, удары наносились российской оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.
А ранее Life.ru писал, что российские войска поразили объекты газопереработки в зоне СВО. По данным МО РФ, указанная инфраструктура играет ключевую роль в поддержке предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
ТАСС / Алексей Коновалов