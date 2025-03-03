Росстат: В декабре зарплаты в РФ росли рекордными за последние 16 лет темпами
В конце 2024 года динамика увеличения зарплат в России ускорилась до рекордного уровня. Такое фиксируют впервые за 16 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат.
Отмечается, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в декабре взлетела на 21,9% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Подобный пиковый показатель последний раз фиксировали в ноябре 2008 года, когда годовой рост составил 22%. Близкий уровень прироста был и в марте 2023 года — 21,6%.
По данным на декабрь 2024 года средняя заработная плата в России составила 128 665 рублей. В столице — 281 778 рублей, в Чукотском автономном округе — 262 061 рубль, а в Магаданской области — 224 085 рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что средняя заработная плата в 11 регионах России по итогам 2024 года превысила сто тысяч рублей. В расчёт входят доходы всех сотрудников компаний, размещённых в субъектах федерации, включая тех, кто имеет очень высокие оклады.
Life.ru