Росстат: В декабре зарплаты в РФ росли рекордными за последние 16 лет темпами

В конце 2024 года динамика увеличения зарплат в России ускорилась до рекордного уровня. Такое фиксируют впервые за 16 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в декабре взлетела на 21,9% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Подобный пиковый показатель последний раз фиксировали в ноябре 2008 года, когда годовой рост составил 22%. Близкий уровень прироста был и в марте 2023 года — 21,6%.

По данным на декабрь 2024 года средняя заработная плата в России составила 128 665 рублей. В столице — 281 778 рублей, в Чукотском автономном округе — 262 061 рубль, а в Магаданской области — 224 085 рублей.