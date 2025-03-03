В Крыму создали «суперРЭБ», который ослепил западные спутники
«Русский купол» разработал в Крыму систему РЭБ для эффективной защиты от БПЛА
Специалисты компании «Русский купол» разработали эффективную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты Крыма от беспилотников. Как сообщает «СМИ2», по поручению главы полуострова Сергея Аксёнова была сформирована команда инженеров, и через несколько месяцев новый комплекс уже стоял на боевом дежурстве.
Разработчики проводили испытания системы на территории Крыма. В процессе опытной эксплуатации комплекс успешно сажал украинские дроны без повреждений, а изучение их конструкции способствовало повышению эффективности системы РЭБ. В разработке системы принимали участие более 150 человек. Комплекс использует российское программное обеспечение, а отечественные предприятия поставляют компоненты элементной базы. Устройства работают в радиусе 20 километров.
«При этом сеть устройств РЭБ, развёрнутая АО «Русский Купол», на сегодняшний день является самой крупной в мире», — говорится в публикации.
Противник уже охарактеризовал крымскую систему как «суперРЭБ», поскольку она фактически «ослепила» западные радиолокационные спутники во время операций в Крыму. В последнем отчёте от 25 февраля 2025 года сообщается, что помехи нарушили работу спутника Sentinel-1. Этот спутник является частью группы Европейского космического агентства, состоящей из двух аппаратов, Sentinel-1A и Sentinel-1B, которые находятся на полярных орбитах. Каждый из них охватывает полосу шириной 400 километров с разрешением до 5 метров.
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ТАСС / Алексей Коновалов