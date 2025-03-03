«Выжжена земля»: Агутин заявил, что не выступил бы после Киркорова

Российский певец Леонид Агутин заявил, что никогда бы не отважился выступить на сцене после своего коллеги Филиппа Киркорова. Комментарий музыканта публикует телеграм-канал «Звездач».

Леонид Агутин высказался о Филиппе Киркорове. Видео © Telegram / Звездaч

«Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, это Филипп Киркоров», — отметил Агутин, появившийся на премии «Виктория».