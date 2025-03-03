«Выжжена земля»: Агутин заявил, что не выступил бы после Киркорова
Агутин заявил, что не стал бы выходить на сцену после Филиппа Киркорова
Российский певец Леонид Агутин заявил, что никогда бы не отважился выступить на сцене после своего коллеги Филиппа Киркорова. Комментарий музыканта публикует телеграм-канал «Звездач».
Леонид Агутин высказался о Филиппе Киркорове. Видео © Telegram / Звездaч
«Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, это Филипп Киркоров», — отметил Агутин, появившийся на премии «Виктория».
Ранее Life.ru сообщал, что Филипп Киркоров был признан «Певцом года» на юбилейной X Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025». Победу в главной номинации ему принесла композиция «Чёрная пантера». Среди женщин в аналогичной номинации победу одержала Татьяна Куртукова с песней «Матушка».
ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин