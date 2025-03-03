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3 марта, 12:04

Испугавшаяся наступления на Одессу Британия призвала Киев отправить на убой молодых украинцев

Британская разведка переживает, что РФ будет наступать на Одессу и Харьков

Служба британской разведки переживает, что сейчас Россия может перейти в стадию активного наступления в направлении Харькова, Николаева и Одессы, в результате чего вопрос о границах Украины будет решаться лишь на поле боя, а не за столом переговоров. Об этом пишет сайт MK.ru.

В Лондоне считают, что якобы РФ не только готова к продолжению конфликта, но и уже решила ключевые моменты. Журналисты пишут, что британская разведка направила Киеву данные о готовящихся наступлениях российских подразделений этой весной. Спецслужбы подталкивают власти Незалежной на введение мобилизации 18-летних граждан.

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Ранее сын Трампа показал ужасы принудительной мобилизации на Украине. Он назвал методы военкомов чистым злом.

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Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Николай Рюмин
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