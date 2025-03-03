Испугавшаяся наступления на Одессу Британия призвала Киев отправить на убой молодых украинцев

Служба британской разведки переживает, что сейчас Россия может перейти в стадию активного наступления в направлении Харькова, Николаева и Одессы, в результате чего вопрос о границах Украины будет решаться лишь на поле боя, а не за столом переговоров. Об этом пишет сайт MK.ru.