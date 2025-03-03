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3 марта, 11:19

На Кубани у частного дома нашли повисший на дереве беспилотник

На Кубани перед частным домом упал беспилотник, выставлено оцепление

Упавший беспилотник. Фото © VK / Оперативный штаб - Краснодарский край

Упавший беспилотник. Фото © VK / Оперативный штаб - Краснодарский край

В Абинске Краснодарского края перед одним из частных домов был обнаружен упавший беспилотник на дереве. Территорию оцепили, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Об этом сообщили в операштабе региона.

«В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) без взрывоопасной части. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Судя по опубликованному фото, дрон повис на дереве, запутавшись в ветках.

Гладков: Мужчина пострадал при ударе украинских БПЛА по Белгородской области
Гладков: Мужчина пострадал при ударе украинских БПЛА по Белгородской области

Ранее в Славянске-на-Кубани пострадал ребёнок при падении обломков БПЛА. Элементы сбитого дрона упали на частные жилые дома, повредив остекление одного из них и кровлю другого. Четырёхлетняя девочка была доставлена в районную больницу.

Алена Пенчугина
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