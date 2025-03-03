На Кубани у частного дома нашли повисший на дереве беспилотник
На Кубани перед частным домом упал беспилотник, выставлено оцепление
Упавший беспилотник. Фото © VK / Оперативный штаб - Краснодарский край
В Абинске Краснодарского края перед одним из частных домов был обнаружен упавший беспилотник на дереве. Территорию оцепили, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Об этом сообщили в операштабе региона.
«В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) без взрывоопасной части. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Судя по опубликованному фото, дрон повис на дереве, запутавшись в ветках.
Ранее в Славянске-на-Кубани пострадал ребёнок при падении обломков БПЛА. Элементы сбитого дрона упали на частные жилые дома, повредив остекление одного из них и кровлю другого. Четырёхлетняя девочка была доставлена в районную больницу.