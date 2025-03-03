На Кубани у частного дома нашли повисший на дереве беспилотник

В Абинске Краснодарского края перед одним из частных домов был обнаружен упавший беспилотник на дереве. Территорию оцепили, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Об этом сообщили в операштабе региона.

«В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) без взрывоопасной части. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Судя по опубликованному фото, дрон повис на дереве, запутавшись в ветках.