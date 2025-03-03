В новосибирском театре запретили дарить цветы артистам после перелома челюсти у «Тотошки»

В Новосибирском музыкальном театре запретили лично дарить цветы артистам. Причину связывают с падением актёра Никиты Карева в оркестровую яму во время спектакля.

«Уважаемые зрители, чтобы сделать вручение цветов более организованным и безопасным для артистов и зрителей, в нашем театре введены новые правила. Убедительно просим вас не выходить на сцену к артистам после поклонов», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

1 марта Карев упал в оркестровую яму и сломал челюсть. Он исполнял роль Тотошки в постановке «Волшебник Изумрудного города». Спектакль пришлось завершить, а артист был госпитализирован. После инцидента руководство решило, что отныне поклонники будут передавать цветы актёрам только через капельдинеров.

«А как связано падение актёра в оркестровую яму во время спектакля и запрет зрителям подниматься на сцену после окончания спектакля?» — недоумевают некоторые зрители.