В новосибирском театре запретили дарить цветы артистам после перелома челюсти у «Тотошки»
В новосибирском театре запретили лично дарить цветы артистам после падения актёра
В Новосибирском музыкальном театре запретили лично дарить цветы артистам. Причину связывают с падением актёра Никиты Карева в оркестровую яму во время спектакля.
«Уважаемые зрители, чтобы сделать вручение цветов более организованным и безопасным для артистов и зрителей, в нашем театре введены новые правила. Убедительно просим вас не выходить на сцену к артистам после поклонов», — говорится в сообщении пресс-службы театра.
1 марта Карев упал в оркестровую яму и сломал челюсть. Он исполнял роль Тотошки в постановке «Волшебник Изумрудного города». Спектакль пришлось завершить, а артист был госпитализирован. После инцидента руководство решило, что отныне поклонники будут передавать цветы актёрам только через капельдинеров.
«А как связано падение актёра в оркестровую яму во время спектакля и запрет зрителям подниматься на сцену после окончания спектакля?» — недоумевают некоторые зрители.
Ранее Life.ru рассказывал о происшествии в Северной Осетии. Там руководитель оркестра Эльза Датиева умерла прямо во время концерта. Ей было 63 года. Как сообщают очевидцы, во время второго номера Датиева играла на гармони, однако ей неожиданно стало плохо. Артистка упала в обморок, привести её в чувства так и не удалось.
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