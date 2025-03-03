Продававших российских девственниц за рубеж сутенёров посадили в тюрьму

В Санкт-Петербурге накрыли преступную группу, которая на территории России и за её пределами занималась организацией проституции. Услуги сексуального характера мужчинам оказывали и несовершеннолетние девушки. Выборгский районный суд огласил приговор в отношении членов группы.

«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анастасии Якушевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.241 УК РФ, ч.3 ст.240 УК РФ (3 эпизода), ч.4 ст.150 УК РФ (ред. от 27.12.2009)», — говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

Виновной была признана не только Якушева, но и Некозырев М.В. и другие граждане, один из которых даже находится в розыске. По данным следствия, с 01.01.2018 по 01.01.2019 они организовали в Москве преступную группу.

Фигуранты дела вовлекали в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Чтобы скрыть настоящий характер предоставляемых услуг, они заключали фиктивные договоры на прохождение курсов моделей и участие в показах. Сутенёры фотографировали и проводили видеосъёмку девушек, составляли анкеты с информацией о возрасте, физических данных и размещали их в Интернете.

Преступники также проводили медицинское освидетельствование девушек на венерические заболевания и на подтверждение девственности у несовершеннолетних перед оказанием ими услуг сексуального характера. После сутенёры доставляли девушек к клиентам, в том числе через государственную границу России.

Своих жертв организаторы группы отбирали в Москве, Астрахани и Санкт-Петербурге. Якушева отвечала за поиск клиентов и вовлечение девушек в проституцию. Она также организовывала фотосъёмки и размещала «портфолио» в Интернете. Кроме того, женщина подготавливала девушек к встрече с клиентами и контролировала передачу членам группы полученных денежных средств в заранее оговорённых долях.

Если клиент опасался заниматься сексом с несовершеннолетней, которая ещё не достигла 16 лет, сутенёры делали фотокопии паспорта девушки. Она содержала не соответствующие действительности сведения о её совершеннолетнем возрасте. Именно эту копию и предоставляли мужчине.

Несовершеннолетние за услуги получали от 75 тысяч рублей до 13 тысяч долларов. Один из клиентов заплатил за секс с «девственницей» (имела место имитация) 630 тысяч рублей. В Краснодарском крае один из мужчин заплатил 1,4 миллиона рублей за услуги. Девушек отправляли в Турцию, Дубай, Минск, Ниццу и на рыболовно-охотничью базу «Дружное» в Ленинградской области.

Анастасия Якушева частично признала вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.