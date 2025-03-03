Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 12:29

Возле порта в Гамбурге разлилось более 40 тонн нефтепродуктов

Bild: Около порта в Гамбурге произошёл разлив 42 тысяч литров нефтепродуктов

В Германии около контейнерного порта в Гамбурге произошёл разлив примерно 42 тысяч литров нефтепродуктов. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на пожарные службы.

Авторы материала уточнили, что пожарные, речная полиция и представители местных органов по охране окружающей среды работают для предотвращения экологической катастрофы на реке Эльбе. В статье указано, что разлив произошёл из резервуара, который стоял на территории компании по сбору, транспортировке и хранении жидких остатков перегонки нефти. Причины попадания нефтепродуктов в реку уточняются.

Предварительно, загрязнено свыше 90 000 кубометров воды. Оперативные службы пытаются предотвратить попадание загрязнённой воды в основной поток реки с помощью плавучих нефтяных заграждений. Кроме того, для устранения аварии задействован вертолёт.

Разлив нефтепродуктов в Самарской области произошёл из-за коррозии трубопровода
Разлив нефтепродуктов в Самарской области произошёл из-за коррозии трубопровода

А ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов на площади две тысячи квадратных метров. Инцидент начался из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Julija Vidjajeva

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar