Возле порта в Гамбурге разлилось более 40 тонн нефтепродуктов

В Германии около контейнерного порта в Гамбурге произошёл разлив примерно 42 тысяч литров нефтепродуктов. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на пожарные службы.

Авторы материала уточнили, что пожарные, речная полиция и представители местных органов по охране окружающей среды работают для предотвращения экологической катастрофы на реке Эльбе. В статье указано, что разлив произошёл из резервуара, который стоял на территории компании по сбору, транспортировке и хранении жидких остатков перегонки нефти. Причины попадания нефтепродуктов в реку уточняются.

Предварительно, загрязнено свыше 90 000 кубометров воды. Оперативные службы пытаются предотвратить попадание загрязнённой воды в основной поток реки с помощью плавучих нефтяных заграждений. Кроме того, для устранения аварии задействован вертолёт.