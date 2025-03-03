Возле порта в Гамбурге разлилось более 40 тонн нефтепродуктов
Bild: Около порта в Гамбурге произошёл разлив 42 тысяч литров нефтепродуктов
В Германии около контейнерного порта в Гамбурге произошёл разлив примерно 42 тысяч литров нефтепродуктов. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на пожарные службы.
Авторы материала уточнили, что пожарные, речная полиция и представители местных органов по охране окружающей среды работают для предотвращения экологической катастрофы на реке Эльбе. В статье указано, что разлив произошёл из резервуара, который стоял на территории компании по сбору, транспортировке и хранении жидких остатков перегонки нефти. Причины попадания нефтепродуктов в реку уточняются.
Предварительно, загрязнено свыше 90 000 кубометров воды. Оперативные службы пытаются предотвратить попадание загрязнённой воды в основной поток реки с помощью плавучих нефтяных заграждений. Кроме того, для устранения аварии задействован вертолёт.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов на площади две тысячи квадратных метров. Инцидент начался из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.
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