«Башкирскую содовую компанию» исключили из перечня стратегических предприятий

«Башкирскую содовую компанию» (БСК) исключили из перечня стратегических предприятий. Она также была выведена из перечня стратегических акционерных обществ. Соответствующий указ российского лидера Владимира Путина размещён на портале официального опубликования правовых актов.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 <…> изменение, исключив из раздела 2 позицию: «Башкирская содовая компания», — следует из документа.

Ранее на официальном сайте главы государства появился указ, согласно которому гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев официально назначен специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. При этом Дмитриев останется на должности руководителя РФПИ. Кроме того, на новом посту он продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество со странами Глобального Юга, Запада, в том числе США.