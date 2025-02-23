Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем Путина по инвестсотрудничеству
Кирилл Дмитриев. Обложка © kirilldmitriev.ru
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев официально назначен специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
При этом Дмитриев останется на должности руководителя РФПИ. Кроме того, на новом посту он продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество со странами Глобального Юга, Запада, в том числе США.
К слову, Дмитриев участвовал в переговорах делегаций РФ и США, которые состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок. На встрече глава РФПИ озвучил данные о том, что финансовые потери американского бизнеса в результате ухода с российского рынка превысили 300 миллиардов долларов.