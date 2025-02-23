Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем Путина по инвестсотрудничеству

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев официально назначен специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

При этом Дмитриев останется на должности руководителя РФПИ. Кроме того, на новом посту он продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество со странами Глобального Юга, Запада, в том числе США.