Упал на пол и перестал дышать: В Перми доцент медвуза внезапно умер прямо на работе
URA.ru: В Перми доцент медуниверситета внезапно умер на рабочем месте
В Перми доцент медицинского университета имени академика Вагнера скончался на рабочем месте. Как сообщает URA.ru, региональная государственная инспекция труда инициировала проверку.
Инцидент произошел утром 3 марта в кабинете административного корпуса. Доцент кафедры факультетской хирургии, родившийся в 1971 году, во время разговора потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, однако фельдшеры смогли лишь констатировать смерть мужчины.
Региональная государственная инспекция труда начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины происшествия. Комиссия будет анализировать документы, связанные с трудовой деятельностью доцента, а также результаты судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось о смерти композитора, автора музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов Адриана Корчинского. Известному пианисту было всего 65 лет. По нашим данным, причиной смерти стала гипертония.
Life.ru