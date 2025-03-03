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3 марта, 13:02

Упал на пол и перестал дышать: В Перми доцент медвуза внезапно умер прямо на работе

URA.ru: В Перми доцент медуниверситета внезапно умер на рабочем месте

В Перми доцент медицинского университета имени академика Вагнера скончался на рабочем месте. Как сообщает URA.ru, региональная государственная инспекция труда инициировала проверку.

Инцидент произошел утром 3 марта в кабинете административного корпуса. Доцент кафедры факультетской хирургии, родившийся в 1971 году, во время разговора потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, однако фельдшеры смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Региональная государственная инспекция труда начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины происшествия. Комиссия будет анализировать документы, связанные с трудовой деятельностью доцента, а также результаты судебно-медицинской экспертизы.

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Ранее сообщалось о смерти композитора, автора музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов Адриана Корчинского. Известному пианисту было всего 65 лет. По нашим данным, причиной смерти стала гипертония.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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