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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 марта, 14:00

«Заходи, ныряй, купайся»: В Волгограде участник СВО получил травму в затопленном переходе

V1.ru: В Волгограде боец СВО повредил ногу в затопленном пешеходном переходе

Затопленный пешеходный переход на юге Волгограда. Фото © V1.ru

Затопленный пешеходный переход на юге Волгограда. Фото © V1.ru

Участник специальной военной операции (СВО) записал видео с просьбой огородить опасный пешеходный переход в Волгограде в Красноармейском районе. Боец сообщил, что сам он неместный, поэтому не знал, что переход был затоплен водой. В итоге повредил ногу и промок. Видео опубликовали в V1.ru.

Тот самый опасный переход. Видео © V1.ru

«Повредил ногу, являюсь военнослужащим. Воды по пояс, чтобы вы понимали. Заходи, ныряй, купайся. Огородить это место для неместных можно было бы. Воды по пояс, крупный лёд, камни», — пожаловался участник спецоперации.

Издательство направило запрос в администрацию города с просьбой решить проблему с пешеходным переходом на проспекте Героев Сталинграда. Проблемы с ним начались ещё весной 2018 года — уже 7 лет местные жители жалуются на ужасающее состояние перехода.

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Алена Пенчугина
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