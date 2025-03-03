«Калашников» отправил антидроновые ружья МР-155 в зону СВО

Концерн «Калашников» осуществил передачу партии гладкоствольных ружей МР-155, предназначенных для борьбы с беспилотниками, в зону специальной военной операции. Об этом стало известно из пресс-релиза концерна.

В сообщении упоминалось, что Ижевский механический завод (АО «ИМЗ»), входящий в состав концерна, отправил партию гладкоствольных самозарядных ружей МР-155 в рамках гуманитарной помощи, организованной профсоюзами Удмуртии для поддержки российских военнослужащих. Эти охотничьи ружья калибра 12х76 мм, произведённые на заводе, активно используются на передовой для борьбы с вражескими дронами. Приобретение как самих ружей, так и боеприпасов к ним стало возможным благодаря пожертвованиям, собранным профсоюзными организациями ижевских предприятий, включая «Ижмех» и завод «Калашников».