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3 марта, 14:12

Стало известно о разговоре Орбана и Трампа

Index: Орбан и Трамп поговорили по телефону в воскресенье

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно общался с американским лидером Дональдом Трампом. Телефонный разговор состоялся в воскресенье, 2 марта. Об этом сообщил венгерский портал Index со ссылкой на американские дипломатические источники.

«Премьер-министр Виктор Орбан поздно вечером в воскресенье говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом», — рассказали там.

Однако детали разговора не разглашаются.

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Ранее Орбан прокомментировал встречу хозяина Белого дома и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, переговоры в Вашингтоне стали плохим событием и показали, что киевский режим не хочет мира. 28 февраля экс-комик «продемонстрировал, что не желает мира на тех условиях, которые предлагают американцы».

Алена Пенчугина
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