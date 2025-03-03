Стало известно о разговоре Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно общался с американским лидером Дональдом Трампом. Телефонный разговор состоялся в воскресенье, 2 марта. Об этом сообщил венгерский портал Index со ссылкой на американские дипломатические источники.

«Премьер-министр Виктор Орбан поздно вечером в воскресенье говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом», — рассказали там.

Ранее Орбан прокомментировал встречу хозяина Белого дома и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, переговоры в Вашингтоне стали плохим событием и показали, что киевский режим не хочет мира. 28 февраля экс-комик «продемонстрировал, что не желает мира на тех условиях, которые предлагают американцы».