Орбан: Встреча Трампа с Зеленским показала, что киевский режим не хочет мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне стала плохим событием и показала, что киевский режим не хочет мира. Заявление политика прозвучало в интервью телеканалу ТV2.

Премьер отметил, что встреча имела важнейшее значение для решения «вопроса о войне и мире в Европе», но принесла «плохие новости». По его мнению, хозяин Белого дома подтвердил намерение добиваться урегулирования конфликта, а экс-комик «продемонстрировал, что не желает мира на тех условиях, которые предлагают американцы».