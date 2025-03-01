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1 марта, 18:34

Орбан: Встреча Трампа с Зеленским показала, что киевский режим не хочет мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне стала плохим событием и показала, что киевский режим не хочет мира. Заявление политика прозвучало в интервью телеканалу ТV2.

Премьер отметил, что встреча имела важнейшее значение для решения «вопроса о войне и мире в Европе», но принесла «плохие новости». По его мнению, хозяин Белого дома подтвердил намерение добиваться урегулирования конфликта, а экс-комик «продемонстрировал, что не желает мира на тех условиях, которые предлагают американцы».

«То, что мы увидели вчера, было плохим событием», — сказал глава правительства Венгрии.

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А вот Трампа после перепалки с Зеленским Орбан похвалил. По его словам, сильные люди стремятся к миру, а слабые приводят к войне. Напомним, что встреча Трампа и Зеленского прошла 28 февраля в Белом доме и закончилась словесной перепалкой. Республиканец почувствовал себя оскорблённым и заявил, что глава киеского режима не готов к миру. Сделка по полезным ископаемым также не состоялась.

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Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Алена Пенчугина
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