Доктор Мясников назвал россиянам главное правило, которое позволит сэкономить на анализах

Известный врач и телеведущий Александр Мясников обратился к россиянам с просьбой запомнить важное правило, касающееся сдачи анализов. Он отметил, что все необходимые обследования покрываются системой обязательного медицинского страхования (ОМС) и предоставляются бесплатно.

«Страна, запоминайте: если вы должны за анализ заплатить деньги, этот анализ делать не нужно», — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Также он добавил, что специалисты, работающие в частных медицинских учреждениях, получают процент от стоимости анализов, которые назначаются пациентам.