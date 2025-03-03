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3 марта, 14:29

Доктор Мясников назвал россиянам главное правило, которое позволит сэкономить на анализах

Врач Мясников: Все необходимые анализы покрываются системой ОМС

Известный врач и телеведущий Александр Мясников обратился к россиянам с просьбой запомнить важное правило, касающееся сдачи анализов. Он отметил, что все необходимые обследования покрываются системой обязательного медицинского страхования (ОМС) и предоставляются бесплатно.

«Страна, запоминайте: если вы должны за анализ заплатить деньги, этот анализ делать не нужно», — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Также он добавил, что специалисты, работающие в частных медицинских учреждениях, получают процент от стоимости анализов, которые назначаются пациентам.

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Ранее доктор Мясников окончательно расставил точки в вопросе о защите от паразитов. Он подчеркнул, что здоровым людям, не имеющим симптомов, не стоит принимать противопаразитарные препараты в профилактических целях.

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Shutterstock / FOTODOM / Olha Yefimova

Наталья Демьянова
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