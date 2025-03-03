«Мы с мамой никогда не шиковали»: Критик Соседов рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов рассказал, сколько денег ему требуется для комфортной жизни в Москве. В беседе с URA.ru член жюри «Суперстара» признался, что живёт в столице весьма скромно.

«Я могу прожить на любую сумму, потому что никогда не зацикливаюсь на деньгах. Мы с мамой никогда не шиковали», — поделился Соседов.

По словам телеведущего, основные траты у него уходят на еду. Обычно ему готовит мама, с которой он живёт, но иногда критик может сходить в ресторан. Соседов отмечает, что любит вкусную пищу, в особенности рыбу.

На одежду член жюри «Суперстара» тратится нечасто. Некоторые вещи мужчина носит десятилетиями. По его словам, одежда в его гардеробе высокого качества, а сам он носит её аккуратно.

Ещё одна статья расходов — коммунальные платежи и проезд. Однако и тут всё скромно. Водителя у Соседова нет, передвигается он на такси или общественном транспорте, обожает московское метро. Его любимая станция — «Площадь революции».

«Если учитывать все эти факторы, то мне, чтобы комфортно прожить в Москве, думаю, тысяч сто рублей в месяц хватит. Но я столько не трачу: мои расходы гораздо меньше», — подытожил критик.