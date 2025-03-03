«Мы с мамой никогда не шиковали»: Критик Соседов рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни
URA.ru: Для комфортной жизни в Москве Соседову достаточно 100 тысяч рублей
Сергей Соседов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов рассказал, сколько денег ему требуется для комфортной жизни в Москве. В беседе с URA.ru член жюри «Суперстара» признался, что живёт в столице весьма скромно.
«Я могу прожить на любую сумму, потому что никогда не зацикливаюсь на деньгах. Мы с мамой никогда не шиковали», — поделился Соседов.
По словам телеведущего, основные траты у него уходят на еду. Обычно ему готовит мама, с которой он живёт, но иногда критик может сходить в ресторан. Соседов отмечает, что любит вкусную пищу, в особенности рыбу.
На одежду член жюри «Суперстара» тратится нечасто. Некоторые вещи мужчина носит десятилетиями. По его словам, одежда в его гардеробе высокого качества, а сам он носит её аккуратно.
Ещё одна статья расходов — коммунальные платежи и проезд. Однако и тут всё скромно. Водителя у Соседова нет, передвигается он на такси или общественном транспорте, обожает московское метро. Его любимая станция — «Площадь революции».
«Если учитывать все эти факторы, то мне, чтобы комфортно прожить в Москве, думаю, тысяч сто рублей в месяц хватит. Но я столько не трачу: мои расходы гораздо меньше», — подытожил критик.
Ранее рэпер Алексей Долматов (известный как Гуф) раскрыл, сколько тратит денег на содержание дочери. Его бывшая жена Юлия Королёва заявила, что алиментов едва хватает на аренду квартиры в центре Москвы. В ответ на обвинения Гуф предоставил доказательства регулярных переводов на сумму от 300 до 400 тысяч рублей в месяц.