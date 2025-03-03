На 74-м году жизни скончался режиссёр и актёр Михаил Мокеев

В 73 года скончался режиссёр театра и кино, актёр, педагог школы-студии МХАТ Михаил Мокеев. Он также сыграл большую роль для белгородского Театра имени М. С. Щепкина.

«С этим именем связана особенная страница истории нашего театра. Страница триумфальная, громкая, ликующая. Страница уникального эксперимента и шквала зрительской любви», — говорится в некрологе театра.

Михаил Мокеев родился в Петрозаводске. В 1982 году он завершил обучение на режиссёрском отделении актёрского факультета школы-студии МХАТ. С 1983 по 1986 год работал актёром в МХАТе, а затем стал режиссёром в театре. Мокеев известен своими постановками, среди которых «Эмигранты», «Скамейка», «Мираж, или Дорога русского Пьеро» и многие другие. Как актёр Мокеев участвовал в съёмках фильмов и сериалов, таких как «Ищейка», «Ночь на размышление» и «Батальоны просят огня».