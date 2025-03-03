Кнайсль: Зеленский может устроить погром в парламенте, как в «Слуге народа»

Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль сравнила президентство Владимира Зеленского со сценарием сериала «Слуга народа». По её словам, бывший комик может устроить погром в парламенте, как это было в финале кинокартины. Эксклюзивное интервью опубликовал ТАСС.

«Я много лет назад смотрела украинский сериал «Слуга народа». И по сути весь сценарий его (Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) президентства был во многом основан именно на этом сериале. В конце сериала он, возможно, в каком-то кошмаре устраивает погром в парламенте. Не знаю, дойдёт ли до этого в реальности», — сказала Кнайсль.

Она также отметила, что Зеленский скорее играл роль президента Украины. Многие со скептицизмом относились к тому, что главой государства стал бывший комик.