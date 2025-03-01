Экс-глава МИД Австрии заявила, что победитель СВО уже определён
Кнайсль заявила, что Россия одержала победу в СВО
Российская сторона уже одержала победу в рамках социальной военной операции (СВО). С данным заявлением выступила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — отметила она в беседе с ТАСС.
Она отметила, что планы и надежды Европы, ожидавшей массовых восстаний и беспорядков в РФ, попросту рухнули. Кнайсль также напомнила, что России пророчили полный распад на отдельные государства, однако этого не случилось. Именно поэтому можно говорить, что страна вышла победительницей. Никто не мог предсказать, что РФ окажется столь стабильной, а её население поддержит правительство и приспособится к новой реальности.
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Wikipedia / Mahmoud