РФ бессрочно запретила въезд главе МИД Японии

Россия закрыла въезд в страну министру иностранных дел Японии Такэси Иваю, сообщает МИД РФ. Всего въезд запретили девяти гражданам Японии. Это ответ на санкции Токио против Москвы.

«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ», — указано в сообщении ведомства.

В «чёрный» список также внесены: посол Японии на Украине Масаси Накагомэ; бывший посол Кунинори Мацуда; старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Харе; глава офиса JICA в Украине Хидэки Мацунага; президент IHI Corporation Хироси Идэ; президент ISUZU Motors Синсукэ Минами; президент Prodrone Сюнсукэ Тое и президент Cyberdyne Ёсиюки Санкаэ.