РФ бессрочно запретила въезд главе МИД Японии
МИД РФ: Москва закрыла въезд главе МИД Японии Иваю в рамках ответных мер
Такэси Ивая. Обложка © TACC / EPA
Россия закрыла въезд в страну министру иностранных дел Японии Такэси Иваю, сообщает МИД РФ. Всего въезд запретили девяти гражданам Японии. Это ответ на санкции Токио против Москвы.
«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ», — указано в сообщении ведомства.
В «чёрный» список также внесены: посол Японии на Украине Масаси Накагомэ; бывший посол Кунинори Мацуда; старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Харе; глава офиса JICA в Украине Хидэки Мацунага; президент IHI Corporation Хироси Идэ; президент ISUZU Motors Синсукэ Минами; президент Prodrone Сюнсукэ Тое и президент Cyberdyne Ёсиюки Санкаэ.
Напомним, что в январе Япония ввела новые санкционные меры против РФ. Они затронули 11 человек, 51 организацию и три банка. В список включили десятки зарубежных компаний и одного гражданина из восьми стран. Также с большим количеством ограничений столкнулся экспорт в РФ — запрещена поставка 335 наименований продукции. Ужесточения коснулись и экспорта в адрес 22 российских компаний и учреждений.