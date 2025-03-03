Советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским по природным ресурсам. Однако это возможно только в том случае, если экс-комик пересмотрит свою позицию. Заявление политика прозвучало в эфире телеканала Fox News.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба», – сказал советника президента США.

По его словам, Соединённые Штаты не намерены продолжать бесконечную поддержку Украины. Война не может продолжаться бесконечно без чёткого плана выхода из конфликта, уверен Уолтц.