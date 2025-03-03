«Не слишком большая просьба»: США назвали условие для возобновления диалога с Зеленским
Уолтц: Переговоры по ресурсам возобновятся, если Зеленский извинится
Советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским по природным ресурсам. Однако это возможно только в том случае, если экс-комик пересмотрит свою позицию. Заявление политика прозвучало в эфире телеканала Fox News.
«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба», – сказал советника президента США.
По его словам, Соединённые Штаты не намерены продолжать бесконечную поддержку Украины. Война не может продолжаться бесконечно без чёткого плана выхода из конфликта, уверен Уолтц.
Ранее Зеленский заявил о нежелании обсуждать своё фиаско в Белом доме. Он также отметил, что не видит смысла продолжать укрепление отношений между Киевом и Вашингтоном в текущих условиях.
ТАСС / Pool / ABACA