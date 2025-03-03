Стало известно, где похоронят легендарного гроссмейстера Спасского
Чемпиона мира по шахматам Спасского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Борис Спасский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
В пресс-службе Федерации шахмат России сообщили, что десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Простятся с гроссмейстером во вторник, 4 марта, в Преображенской церкви. Начало запланировано на 12:00.
«Бориса Спасского похоронят на Троекуровском кладбище», — уточнили в пресс-службе федерации.
Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, одолев Тиграна Петросяна в финальном матче в Москве. Однако в 1972 году он не смог защитить свой титул, проиграв американскому мастеру Роберту Фишеру в Рейкьявике со счетом 8,5:12,5.
Ранее Life.ru сообщал, что Борис Спасский ушёл из жизни 27 февраля. Ему было 88 лет. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что это огромная потеря и выразил свои соболезнования семье и близким чемпиона.