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3 марта, 17:18

Стало известно, где похоронят легендарного гроссмейстера Спасского

Чемпиона мира по шахматам Спасского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Борис Спасский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Борис Спасский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

В пресс-службе Федерации шахмат России сообщили, что десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Простятся с гроссмейстером во вторник, 4 марта, в Преображенской церкви. Начало запланировано на 12:00.

«Бориса Спасского похоронят на Троекуровском кладбище», — уточнили в пресс-службе федерации.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, одолев Тиграна Петросяна в финальном матче в Москве. Однако в 1972 году он не смог защитить свой титул, проиграв американскому мастеру Роберту Фишеру в Рейкьявике со счетом 8,5:12,5.

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Ранее Life.ru сообщал, что Борис Спасский ушёл из жизни 27 февраля. Ему было 88 лет. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что это огромная потеря и выразил свои соболезнования семье и близким чемпиона.

Алена Пенчугина
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