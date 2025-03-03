Стало известно, где похоронят легендарного гроссмейстера Спасского

В пресс-службе Федерации шахмат России сообщили, что десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Простятся с гроссмейстером во вторник, 4 марта, в Преображенской церкви. Начало запланировано на 12:00.

«Бориса Спасского похоронят на Троекуровском кладбище», — уточнили в пресс-службе федерации.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, одолев Тиграна Петросяна в финальном матче в Москве. Однако в 1972 году он не смог защитить свой титул, проиграв американскому мастеру Роберту Фишеру в Рейкьявике со счетом 8,5:12,5.