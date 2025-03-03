В российском регионе завели дело о хищении более ₽186 млн на госконтракте
СК: В Тамбовской области завели дело о хищении более ₽186 млн на госконтракте
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 186 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию «Концертного зала». Об этом сообщили в управлении СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта по объекту строительства «Реконструкция здания «Концертный зал» (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Следствие сообщает, что министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области заключило контракт на проведение строительно-монтажных и отделочных работ в здании «Концертный зал». Подрядчикам было выплачено более 186 миллионов рублей в качестве аванса. Однако на данный момент работы, предусмотренные в проектно-сметной документации, не были выполнены, а средства, полученные подрядчиком, были использованы не по назначению.
Ранее экс-замглава «Ленэнерго» Алексей Горячев обвинил водителя в краже 65 миллионов рублей. Он оставил сумку с крупной суммой в своём BMW, а когда вернулся, не обнаружил деньги на месте. Под подозрение сразу попал водитель Горячева, его уже задержали.