В российском регионе завели дело о хищении более ₽186 млн на госконтракте

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 186 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию «Концертного зала». Об этом сообщили в управлении СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта по объекту строительства «Реконструкция здания «Концертный зал» (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие сообщает, что министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области заключило контракт на проведение строительно-монтажных и отделочных работ в здании «Концертный зал». Подрядчикам было выплачено более 186 миллионов рублей в качестве аванса. Однако на данный момент работы, предусмотренные в проектно-сметной документации, не были выполнены, а средства, полученные подрядчиком, были использованы не по назначению.