Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области
Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА у Новошахтинска Ростовской области
Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА недалеко от Новошахтинска в Ростовской области. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что жители восьми населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ. Благо, обошлось без жертв и пострадавших.
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