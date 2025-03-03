Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА недалеко от Новошахтинска в Ростовской области. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале.