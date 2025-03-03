Европа практически опустошила подземные хранилища газа

Европа в ускоренном режиме расходует запасы газа из подземных хранилищ (ПХГ). Уровень отбора топлива превышает прошлогодние показатели на 36%, сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«На 28 февраля, последний день календарной зимы, в европейских ПХГ остаётся 39,2 млрд куб. м газа. Это 38,5% от объёма хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад. Отметим, что это происходит на фоне погоды, соответствующей климатической норме в регионе», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что к началу сезона закачки газа в Европе уровни запасов будут существенно снижены, что значительно усложняет подготовку к следующей зиме.