Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 19:17

Европа практически опустошила подземные хранилища газа

«Газпром»: Газовые хранилища Европы израсходованы до 38,5%

Европа в ускоренном режиме расходует запасы газа из подземных хранилищ (ПХГ). Уровень отбора топлива превышает прошлогодние показатели на 36%, сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«На 28 февраля, последний день календарной зимы, в европейских ПХГ остаётся 39,2 млрд куб. м газа. Это 38,5% от объёма хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад. Отметим, что это происходит на фоне погоды, соответствующей климатической норме в регионе», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что к началу сезона закачки газа в Европе уровни запасов будут существенно снижены, что значительно усложняет подготовку к следующей зиме.

Напомним, ранее в ЕС предложили бороться со взлетевшими ценами на газ за счёт введения потолка цен. Решение было принято в связи с тем, что на этой неделе цены на природный газ достигли показателей, которые превышают значения последних двух лет.

РФ нарастила поставки газа в ЕС, став самым главным поставщиком
РФ нарастила поставки газа в ЕС, став самым главным поставщиком
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Газпром
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar