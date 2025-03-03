Европа практически опустошила подземные хранилища газа
«Газпром»: Газовые хранилища Европы израсходованы до 38,5%
Европа в ускоренном режиме расходует запасы газа из подземных хранилищ (ПХГ). Уровень отбора топлива превышает прошлогодние показатели на 36%, сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
«На 28 февраля, последний день календарной зимы, в европейских ПХГ остаётся 39,2 млрд куб. м газа. Это 38,5% от объёма хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад. Отметим, что это происходит на фоне погоды, соответствующей климатической норме в регионе», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что к началу сезона закачки газа в Европе уровни запасов будут существенно снижены, что значительно усложняет подготовку к следующей зиме.
Напомним, ранее в ЕС предложили бороться со взлетевшими ценами на газ за счёт введения потолка цен. Решение было принято в связи с тем, что на этой неделе цены на природный газ достигли показателей, которые превышают значения последних двух лет.
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