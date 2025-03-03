Страны ОПЕК+ нарастят объёмы добычи нефти в апреле 2025 года

Государства ОПЕК+, которые добровольно снизили добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года, решили вернуться к прежним ежесуточным показателям. Соответствующий анонс содержится в коммюнике альянса.

«[Страны ОПЕК+] подтвердили своё решение о постепенном и гибком возврате добровольных сокращений в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года», — отметили в объединении.

В ОПЕК+ подчеркнули: если ситуация на рынке изменится, добыча вновь может быть сокращена. При этом Объединённые Арабские Эмираты с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года нарастят добычу по квоте ОПЕК+ на 300 тысяч баррелей в сутки.