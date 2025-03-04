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3 марта, 21:19

Одесса погрузилась в блэкаут после серии взрывов

Перебои с электричеством зафиксированы в Одессе после серии ночных взрывов

В Одессе наблюдаются перебои с электроснабжением. Это произошло после серии взрывов, прогремевших в городе поздним вечером 3 марта, сообщило издание «Страна.ua».

«После взрывов в Одессе у части жителей города пропал свет», — говорится в публикации.

По словам мэра города Геннадия Труханова, также в Одессе остановлена работа трёх районных котельных.

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А на днях в Одессе был уничтожен корабль, перевозящий британских наёмников. Также на борту судна были бэзэкипажные катера и другой военный груз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Menna

Антон Голыбин
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