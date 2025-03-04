Одесса погрузилась в блэкаут после серии взрывов
Перебои с электричеством зафиксированы в Одессе после серии ночных взрывов
В Одессе наблюдаются перебои с электроснабжением. Это произошло после серии взрывов, прогремевших в городе поздним вечером 3 марта, сообщило издание «Страна.ua».
«После взрывов в Одессе у части жителей города пропал свет», — говорится в публикации.
По словам мэра города Геннадия Труханова, также в Одессе остановлена работа трёх районных котельных.
А на днях в Одессе был уничтожен корабль, перевозящий британских наёмников. Также на борту судна были бэзэкипажные катера и другой военный груз.
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