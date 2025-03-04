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3 марта, 22:50

Экс-тренер «Спартака» Каррера заявил о желании вернуться в Россию

Массимо Каррера. Обложка © ТАСС / IMAGO / IPA Sport / Gianluca Vannicelli

Массимо Каррера. Обложка © ТАСС / IMAGO / IPA Sport / Gianluca Vannicelli

Бывший тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера выразил готовность вернуться в Россию и возглавить клуб Первой лиги. Об этом сообщает Legalbet.

«Готов возглавить клуб ФНЛ. Для меня перелёты — не проблема. Я хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад», — цитируют его в издании.

Напомним, что итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, выиграв с командой чемпионат России и Суперкубок. Ранее Каррера уже сообщал о желании вернуться в РФ.

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Тимур Хингеев
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