Экс-тренер «Спартака» Каррера заявил о желании вернуться в Россию

Бывший тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера выразил готовность вернуться в Россию и возглавить клуб Первой лиги. Об этом сообщает Legalbet.

«Готов возглавить клуб ФНЛ. Для меня перелёты — не проблема. Я хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад», — цитируют его в издании.