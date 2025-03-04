От трёх до пяти взрывов прогремели вблизи НПЗ в Сызрани

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что слышали от трёх до пяти громких хлопков и наблюдали яркие вспышки в небе. Некоторые горожане утверждают, что из-за взрывной волны шататься начали даже стёкла в оконных рамах. Официальной информации о произошедшем пока нет.