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Регион
3 марта, 23:33

От трёх до пяти взрывов прогремели вблизи НПЗ в Сызрани

SHOT: Взрывы прогремели в районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода

В районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода раздалась серия взрывов. По предварительным данным, российские силы ПВО отражают атаку со стороны ВСУ, стало известно SHOT.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что слышали от трёх до пяти громких хлопков и наблюдали яркие вспышки в небе. Некоторые горожане утверждают, что из-за взрывной волны шататься начали даже стёкла в оконных рамах. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Один человек пострадал в результате пожара на НПЗ в Уфе
Один человек пострадал в результате пожара на НПЗ в Уфе

Нефтеперерабатывающий завод загорелся несколькими часами ранее и в Ростовской области. Инцидент произошёл на фоне массированной атаки ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Антон Голыбин
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