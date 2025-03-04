От трёх до пяти взрывов прогремели вблизи НПЗ в Сызрани
SHOT: Взрывы прогремели в районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода
В районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода раздалась серия взрывов. По предварительным данным, российские силы ПВО отражают атаку со стороны ВСУ, стало известно SHOT.
Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что слышали от трёх до пяти громких хлопков и наблюдали яркие вспышки в небе. Некоторые горожане утверждают, что из-за взрывной волны шататься начали даже стёкла в оконных рамах. Официальной информации о произошедшем пока нет.
Нефтеперерабатывающий завод загорелся несколькими часами ранее и в Ростовской области. Инцидент произошёл на фоне массированной атаки ВСУ.
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