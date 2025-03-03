Нефтепровод загорелся в Ростовской области в результате налёта украинских БПЛА
Нефтепровод загорелся в Чертковском районе Ростовской области на фоне массированной атаки украинских беспилотников. Подробности происшествия озвучил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он.
Днём ранее пожар произошёл и на НПЗ в Уфе. Его возможной причиной назвали технологические процессы. Известно об одном пострадавшем.
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