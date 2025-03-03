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Регион
3 марта, 19:30
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Нефтепровод загорелся в Ростовской области в результате налёта украинских БПЛА

Нефтепровод загорелся в Чертковском районе Ростовской области на фоне массированной атаки украинских беспилотников. Подробности происшествия озвучил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он.

Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано
Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано

Днём ранее пожар произошёл и на НПЗ в Уфе. Его возможной причиной назвали технологические процессы. Известно об одном пострадавшем.

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Shutterstock / FOTODOM / Mattias Bokinge

Антон Голыбин
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